Başarılı oyuncu Songül Öden "Nomen" dizisinin çekimlerinde tahlihsiz bir kaza geçirerek ölümle burun buruna geldi. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği “Nomen”de

kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan sonra Ödenin sağlık durumu ve hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Songül Öden Kimdir, kaç yaşında? Songül Öden'in sağlık durumu nasıl, kaza mı geçirdi? Detaylar haberimizde.

SONGÜL ÖDEN NE KAZASI GEÇİRDİ?

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği “Nomen” dizisinin setinde bugün kaza sahnesi çekilecekti. Kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı.

Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı.

SONGÜL ÖDEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşadığı set kazası sonrası hastaneye kaldırılan Öden'e ilk müdaha yapıldıktan

sonra taburcu edildi. Ünlü oyuncu yaşadığı şoku uzun süre atlamadı.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden doğum tarihi: 17 Şubat 1979

Songül Öden kaç yaşında: 41 yaşında

Songül Öden nereli: Diyarbakır

Songül Öden burcu ne: Kova

Songül Öden boyu kaç: 1,7 m

Songül Öden kilosu kaç: 55 kg

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl)

ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Asıl çıkışını "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide yapmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

SONGÜL ÖDEN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Diziler;

1999 : Ferhunde Hanımlar

2001 : Vasiyet (Ruhinaz rolünde - TV dizisi)

2002 : Havada Bulut (Ayşe rolünde - TV dizisi)

2005 : Gümüş (Gümüş Şadoğlu rolünde - TV dizisi)

2007 : Sınır (Didem rolünde - Kısa film)

2008 : Vazgeç Gönlüm (Ezra rolünde - TV dizisi)

2009 : Acı Aşk (Ayşe rolünde - Film)

2010 : Mükemmel Çift (Ayça rolünde - TV dizisi)

2011 : 72. Koğuş (Meryem rolünde - Film)

2011 : Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin Anday Kalyoncu rolünde - TV dizisi)

2015 : Serçe Sarayı (Serçe rolünde - TV dizisi)

2016 : Ekşi Elmalar (Türkan Özay rolünde - TV dizisi)

2017 : Kayıtdışı (Zeynep rolünde - TV dizisi)

2017 : Fi (Yıldız Kolhan - İnternet dizisi)

2019 : Bir Aile Hikayesi (Reyhan Güneş rolünde - TV dizisi)

2020 : Kırmızı Oda

2021 : Şeref Bey (Neşe - İnternet dizisi)

2021 : Beni Çok Sev (Nuriye - İnternet dizisi)

2022 : Uysallar (Nil Uysal - İnternet Dizisi)

2022 : Oğlum

2022 : Numen

2023 : Atatürk (Zübeyde Hanım - İnternet Dizisi)

Filmler;

2007 : Sınır (Didem - Kısa film)

2009 : Acı Aşk (Ayşe - Sinema filmi)

2011 : 72. Koğuş (Meryem - Sinema filmi)

2015 : Rüzgarda Salınan Nilüfer (Handan - Sinema filmi)

2016 : Ekşi Elmalar (Türkan - Sinema filmi)

