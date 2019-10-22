Songül Öden kısa saçlı yeni imajıyla şaşırttı!

Ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 ve Fox TV'de yay\u0131nlanan Bir Aile Hikayesi dizisi final yapan Song\u00fcl \u00d6den, imaj de\u011fi\u015fikli\u011fine gitti.\n\nSa\u00e7lar\u0131n\u0131 k\u0131sac\u0131k kestirdi\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 instagram hesab\u0131ndan payla\u015fan Song\u00fcl \u00d6den, takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan \u00e7ok be\u011fenildi.\n\n\nPARTNER 'A\u015fk ile \u00e7al\u0131\u015fan yorulmaz!' diyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bak\u0131n g\u00fcnde ka\u00e7 saat uyuyor!\u00dcnl\u00fc oyuncunun yeni projesi belli olduMuazzez Abac\u0131'dan endi\u015felendiren haber
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