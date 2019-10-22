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Songül Öden kısa saçlı yeni imajıyla şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Songül Öden imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Songül Öden yeni imajını Instagram'dan hayranlarıyla paylaştı.

Songül Öden kısa saçlı yeni imajıyla şaşırttı!

Başrolünde oynadığı ve Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisi final yapan Songül Öden, imaj değişikliğine gitti.

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Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden, takipçileri tarafından çok beğenildi.

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