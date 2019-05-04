Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman

Sega’nın efsaneleşen oyun karakteri Sonic beyaz perdeye geliyor. Özellikle 16 bitlik oyunların yaygın olduğu dönemde hayli popüler bir karakter olan Sonic, uzun yıllar çizgi film olarak da izleyiciyle buluşmuştu.

Aynı Pokemon gibi bir oyun olarak hayatımıza girip, sonrasında çizgi dizi olarak yoluna devam eden Sonic the Hedgehog, şimdi de beyaz perde de karşımıza çıkacak. Tesadüfe bakın ki Sonic de aynı Pokemon gibi 2019’da seyirciyle buluşacak.

Zaten Sonic the Hedgehog filmi için çok öncesinde resmi açıklama gelmişti. Fakat yapımcı ekip film hakkında hiç bir bilgi paylaşmamıştı. Nitekim geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte önemli detaylar da ortaya çıkmış oldu.

Dilerseniz Sonic the Hedgehog filmi için yayınlanan tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

Tanıtım videosunda da görüldüğü üzere Sonic’in baş düşmanı olan Dr. Ivo Robotnik’e usta oyuncu Jim Carrey hayat verecek. Carrey yaklaşık olarak 5 yıldır stüdyo filmlerinde karşımıza çıkmıyordu.

Film dünyanın Sonic ile tanışmasını ve akabinde onun peşine düşmesini konu ediniyor. Hükümetin de desteğini arkasına alan Dr. Ivo Robotnik, mavi kirpiyi yakalamak için tüm teknolojisini seferber ediyor.

Film tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de 8 Kasım’da gösterime girecek. Bakalım Pokemon, Sonic kapışmasının gişedeki galibi kim olacak?

Avengers Endgame film analizi için tıklayın

