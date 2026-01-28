YEMEK

Sonuçlar korkunç! Diyetisyen market keki ve ev kekini karşılaştırdı: Bakteri bile yemiyor...

Bir diyetisyen, sosyal medyada ev yapımı kek ile marketten alınan hazır keki karşılaştırdı. Yaptığı deney sonrası ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Bu basit ama çarpıcı deneyi izledikten sonra yediklerinizi acilen gözden geçirmek isteyeceksiniz...

Sonuçlar korkunç! Diyetisyen market keki ve ev kekini karşılaştırdı: Bakteri bile yemiyor...
Gökçen Kökden

Hazır gıdaların içeriği uzun süredir tartışma konusu… Bu kez Diyetisyen Riyaza Tair, ev yapımı kek ile marketten alınan hazır keki aynı koşullarda bekletti. Günler sonra ortaya çıkan görüntü, raf ömrü uzun ürünlerin gerçekten ne kadar “doğal” olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

AYNI ORTAM AYNI SÜRE: FARK DEHŞET VERİCİ

Diyetisyen Tair tarafından, iki kek de aynı ortamda, aynı koşullarda bekletildi. İlk günlerde görünürde büyük bir fark yoktu. Ancak günler geçtikçe tablo değişti.

Ev yapımı kek, kısa sürede küflenmeye başladı. Market keki ise günler sonra bile neredeyse ilk günkü görüntüsünü korudu.

'BOZULMUYORSA GERÇEK GIDA DEĞİLDİR'

Diyetisyen, ev kekinin bozulmasının aslında doğal ve beklenen bir durum olduğunu açıkladı. Çünkü ev yapımı ürünler katkı maddesi içermez ve mikroorganizmalarla temas ettiğinde zamanla bozulur.

Market keklerinin uzun süre bozulmamasının nedeni ise koruyucu ve raf ömrü uzatıcı katkı maddeleri. Uzmanlar, bu maddelerin ürünü dayanıklı hale getirdiğini ancak besin değerini tartışmalı kıldığını söylüyor.

Kaynak

