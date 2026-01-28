YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor

Cennet hurması namı diğer Trabzon hurması, tatlı ve lezzetli aromasıyla kış sofralarının vazgeçilmezi. A vitamini deposu olan cennet hurması lif bakımından da son derece zengin. Ancak bu meyve, doğru tüketildiğinde faydasını gösteriyor. Uzmanlara göre yanlış tüketildiğinde ciddi anlamda sindirim problemlerine yol açabiliyor. Peki hangi şartlarda cennet hurması riskli?

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor
Gökçen Kökden

Antioksidan, lif ve vitamin deposu olan cennet hurması, tatlı aromasıyla gözde meyvelerin başında geliyor. Son derece sağlıklı olarak bildiğimiz bu meyve, aslında yanlış tüketildiğinde sağlığınızı yerle bir edebilir, aman dikkat! Meyve saatiniz kabusa dönüşmesin istemiyorsanız cennet hurması yerken bu noktalara çok dikkat edin.

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 1

CENNET HURMASI (TRABZON HURMASI) NEDEN RİSKLİ?

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 2

Cennet hurmasının olgunlaşmamış halleri, içeriğindeki tannin ve shibuol gibi bileşenler nedeniyle sindirim sisteminde zor parçalanabiliyor. Bu maddeler, sindirilmeden kaldığında bağırsaklarda posa benzeri kitlelerin birikmesine ve tıkanıklığa neden olabiliyor. Bu durum bazen öyle ciddileşiyor ki, kişi hastaneye gitmek zorunda kalabiliyor.

Bu tür tıkanıklık benzeri yapılar, tıpta phytobezoar olarak bilinen, sindirilemeyen bitkisel maddelerden oluşan kitlelere benzer şekilde davranabilir ve ciddi şikayetlere yol açabilir.

ALTIN KURAL: GÜNDE EN FAZLA 2 ADET

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 3

Beslenme uzmanları, Cennet hurmasının antioksidan kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve bağışıklığı güçlendirdiğini kabul etse de "doz" konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. Sağlıklı bir birey için günlük tüketimin bir veya iki adeti geçmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca meyvenin liflerinin sindirim sisteminde rahatça hareket edebilmesi için mutlaka yanında bol su tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle daha önce mide operasyonu geçirmiş olanların veya sindirim sistemi yavaş çalışan kişilerin bu meyveyi tüketirken çok daha temkinli olması gerekiyor.

SADECE CENNET HURMASI DEĞİL BU BESİNLERİ TÜKETİRKEN DE DİKKAT EDİN

Sadece Cennet hurması değil, "doğal olan her şey zararsızdır" algısıyla aşırı tükettiğimiz pek çok besin vücudumuzda beklenmedik tahribatlar yaratabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken diğer bazı popüler gıdalar:

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 4

Ispanak ve Pazı: Demir deposu olarak bildiğimiz bu yeşil yapraklı sebzeler, yüksek oranda oksalat içerir. Aşırı ve sürekli tüketildiklerinde kalsiyumla birleşerek böbrek taşı oluşumunu ciddi oranda tetikleyebilirler.

Greyfurt: Bir sağlık mucizesi gibi görünse de greyfurt, özellikle tansiyon, kolesterol ve kalp ilaçları kullananlar için risklidir. Karaciğerdeki enzimlerin çalışma şeklini değiştirerek ilaçların vücuttaki etkisini ölümcül seviyelere çıkarabilir.

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 5

Adaçayı: Kış aylarının popüler içeceği olan adaçayı, günde 2-3 bardaktan fazla tüketildiğinde içindeki uçucu yağlar nedeniyle karaciğer enzimlerini yorabilir ve kan basıncını (tansiyonu) tehlikeli şekilde yükseltebilir.

Keten Tohumu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olsa da yetersiz su ile tüketildiğinde veya aşırı miktarda yendiğinde sindirim sisteminde şişerek bağırsak blokajına neden olabilir.

Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor 6

Zerdeçal: Güçlü bir iltihap sökücü olsa da kan sulandırıcı etkisi oldukça yüksektir. Bu durum, özellikle ameliyat planlayan kişilerde veya halihazırda kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ciddi kanama risklerine yol açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taş fırından sofraya: Bu ekmek 30 gün bayatlamıyorTaş fırından sofraya: Bu ekmek 30 gün bayatlamıyor
Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı!Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon hurması meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.