Yanlış yiyen hastanelik oluyor! Bu şekilde tükettiğinizde bağırsakları tıkıyor

Antioksidan, lif ve vitamin deposu olan cennet hurması, tatlı aromasıyla gözde meyvelerin başında geliyor. Son derece sağlıklı olarak bildiğimiz bu meyve, aslında yanlış tüketildiğinde sağlığınızı yerle bir edebilir, aman dikkat! Meyve saatiniz kabusa dönüşmesin istemiyorsanız cennet hurması yerken bu noktalara çok dikkat edin.

CENNET HURMASI (TRABZON HURMASI) NEDEN RİSKLİ?

Cennet hurmasının olgunlaşmamış halleri, içeriğindeki tannin ve shibuol gibi bileşenler nedeniyle sindirim sisteminde zor parçalanabiliyor. Bu maddeler, sindirilmeden kaldığında bağırsaklarda posa benzeri kitlelerin birikmesine ve tıkanıklığa neden olabiliyor. Bu durum bazen öyle ciddileşiyor ki, kişi hastaneye gitmek zorunda kalabiliyor.

Bu tür tıkanıklık benzeri yapılar, tıpta phytobezoar olarak bilinen, sindirilemeyen bitkisel maddelerden oluşan kitlelere benzer şekilde davranabilir ve ciddi şikayetlere yol açabilir.

ALTIN KURAL: GÜNDE EN FAZLA 2 ADET

Beslenme uzmanları, Cennet hurmasının antioksidan kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve bağışıklığı güçlendirdiğini kabul etse de "doz" konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. Sağlıklı bir birey için günlük tüketimin bir veya iki adeti geçmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca meyvenin liflerinin sindirim sisteminde rahatça hareket edebilmesi için mutlaka yanında bol su tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle daha önce mide operasyonu geçirmiş olanların veya sindirim sistemi yavaş çalışan kişilerin bu meyveyi tüketirken çok daha temkinli olması gerekiyor.

SADECE CENNET HURMASI DEĞİL BU BESİNLERİ TÜKETİRKEN DE DİKKAT EDİN

Sadece Cennet hurması değil, "doğal olan her şey zararsızdır" algısıyla aşırı tükettiğimiz pek çok besin vücudumuzda beklenmedik tahribatlar yaratabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken diğer bazı popüler gıdalar:

Ispanak ve Pazı: Demir deposu olarak bildiğimiz bu yeşil yapraklı sebzeler, yüksek oranda oksalat içerir. Aşırı ve sürekli tüketildiklerinde kalsiyumla birleşerek böbrek taşı oluşumunu ciddi oranda tetikleyebilirler.

Greyfurt: Bir sağlık mucizesi gibi görünse de greyfurt, özellikle tansiyon, kolesterol ve kalp ilaçları kullananlar için risklidir. Karaciğerdeki enzimlerin çalışma şeklini değiştirerek ilaçların vücuttaki etkisini ölümcül seviyelere çıkarabilir.

Adaçayı: Kış aylarının popüler içeceği olan adaçayı, günde 2-3 bardaktan fazla tüketildiğinde içindeki uçucu yağlar nedeniyle karaciğer enzimlerini yorabilir ve kan basıncını (tansiyonu) tehlikeli şekilde yükseltebilir.

Keten Tohumu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olsa da yetersiz su ile tüketildiğinde veya aşırı miktarda yendiğinde sindirim sisteminde şişerek bağırsak blokajına neden olabilir.

Zerdeçal: Güçlü bir iltihap sökücü olsa da kan sulandırıcı etkisi oldukça yüksektir. Bu durum, özellikle ameliyat planlayan kişilerde veya halihazırda kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ciddi kanama risklerine yol açabilir.