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  4. Sonunda beklenen oldu! Bahar ve Evren'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Bahar dizisi gündemde

Sonunda beklenen oldu! Bahar ve Evren'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Bahar dizisi gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 09:16
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Bahar yeni sezonuyla ekrana yeniden merhaba dedi. Dizinin her sahnesi çok konuşulurken Bahar ve Evren'in öpüşme sahnesi geceye adeta damga vurdu. Dizideki o anlara kısa sürede yorum yağdı.

Sonunda beklenen oldu! Bahar ve Evren'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Bahar dizisi gündemde

MYNET-Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar’ın yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizinin her sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

ÖPÜŞME SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Geceye damga vuran sahne ise Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri ile Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakterinin öpüşme sahnesi oldu.

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Dizinin son sahnesi olarak ekrana gelen o anlarda Bahar'ın Evren'e 'Gitme' deyişi ve Evren'in Bahar'ı susturmak için öpüşü adeta olay oldu.

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YORUM YAĞDI

Bahar'daki bu sahneye kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. O anlara; 'sonunda beklediğimiz oldu', 'herkesin beklediği bir şeydi', 'mutluluk çığlığı attırdı bu sahne', 'oh be hele şükür', 'bekle bekle canımız çıkmıştı' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Demet Evgar bahar
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