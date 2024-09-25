Sonunda beklenen oldu! Bahar ve Evren'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Bahar dizisi gündemde

MYNET-Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar’ın yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizinin her sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

ÖPÜŞME SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Geceye damga vuran sahne ise Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri ile Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakterinin öpüşme sahnesi oldu.

Dizinin son sahnesi olarak ekrana gelen o anlarda Bahar'ın Evren'e 'Gitme' deyişi ve Evren'in Bahar'ı susturmak için öpüşü adeta olay oldu.

YORUM YAĞDI

Bahar'daki bu sahneye kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. O anlara; 'sonunda beklediğimiz oldu', 'herkesin beklediği bir şeydi', 'mutluluk çığlığı attırdı bu sahne', 'oh be hele şükür', 'bekle bekle canımız çıkmıştı' gibi yorumlar yapıldı.