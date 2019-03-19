Sonunda bunu da gördük: örümcek ısırığı tadında acı sos

Kimi insanlar için yemek yanında olmazsa olmazlar arasında olan acı soslar da gelişmeye ve daha da acılaşmaya devam ediyor. Bilim adamları zehirli bir örümceğin ısırığını taklit eden ultra acı bir sos üzerinde çalışmalar yapmış ve bu sosu üretmişler. Peki bu sosu kim denemek ister?

Acı biber sosu, yüzlerce örümcek üzerindeki laboratuvar test verilerini kullanarak İngiliz bilim adamları tarafından tasarlandı. Tomurcuklanan biyologlara ilham vermeyi ümit eden Kent merkezli ilaç keşif şirketi Venomtech, sosu ürpertici örümcek zehirindeki günlük deneylerine göre sosu yan proje olarak ortaya çıkardı.

Uzmanlar, 'Steve'in Bilimsel Sosu' ndan çıkan yanık ve karıncalanma hissini, Trinidad chevron örümceği tarafından ısırılmanın etkisi ile aynı hissi yarattığını belirtiyor.

Genel müdür ve kurucu Steven Trim "Gerçekten de böyle bir deneyim yaşamadan yapabileceğimiz en iyi tadı ürettik, sosun yarattığı bu his, zehirin neden olacağı benzer bir ısı bileşenidir." açıklamalarında bulundu.

Genetik mezunu olan bilim insanı Steve, “Zehirleri incelemeye ve ilaç keşfi için biyolojide nasıl çalıştıklarına odaklanmıştık. bu araştırma sayesinde Trinidad Chevron zehirinin aslında Capsicum ile aynı alıcılar üzerinde çalıştığını fark ettik. İlk başta bunun delice olduğunu fark ettim." diyerek sözlerine devam etti.