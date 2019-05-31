Sony de katlanabilir ekranlı telefon üretecek

Son yıllarda mobil sektörde hızla kan kaybeden Japon teknoloji devi, henüz bu durumu tersine çevirebilecek bir hamle yapmadı. Nitekim görünen tablo Sony’nin bu konuda radikal bir adım atmayacağını gösteriyor.

Henüz tam anlamıyla günümüz modern tasarım anlayışına ayak uyduramayan Japonya merkezli şirket, 2020 ile birlikte önemli hamleler yapacak.

Çin kaynaklı bazı haberlere göre, Sony şu aralar katlanabilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xperia F ismiyle tanıtılması beklenen modelin 5G bandını da destekleyeceği söyleniyor.

Sony’nin Xperia F için Samsung ile temas halinde olduğu ve katlanabilir OLED panelleri Güney Koreli rakibinden temin edeceği iddia ediliyor.

Açık konuşmak gerekirse, henüz katlanabilir ekranlı telefonlar için günümüz teknolojisi pek de yeterli değil gibi görünüyor. Zira OLED ekran pazarının zirvesinde yer alan Samsung’un yaptığı Galaxy Fold bile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bakalım Sony’nin katlanabilir ekranlı modeli, kullanıcıları ne derece memnun edebilecek? Bunu zaman gösterecek.

