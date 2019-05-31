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Sony de katlanabilir ekranlı telefon üretecek

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Sony, oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip. Oyun konsolundan, ses sistemlerine varana kadar pek çok sektörde boy gösteren Sony, akıllı telefon pazarında da önemli bir konumda bulunuyor.

Sony de katlanabilir ekranlı telefon üretecek

Son yıllarda mobil sektörde hızla kan kaybeden Japon teknoloji devi, henüz bu durumu tersine çevirebilecek bir hamle yapmadı. Nitekim görünen tablo Sony’nin bu konuda radikal bir adım atmayacağını gösteriyor.

Henüz tam anlamıyla günümüz modern tasarım anlayışına ayak uyduramayan Japonya merkezli şirket, 2020 ile birlikte önemli hamleler yapacak.

Çin kaynaklı bazı haberlere göre, Sony şu aralar katlanabilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xperia F ismiyle tanıtılması beklenen modelin 5G bandını da destekleyeceği söyleniyor.
Sony’nin Xperia F için Samsung ile temas halinde olduğu ve katlanabilir OLED panelleri Güney Koreli rakibinden temin edeceği iddia ediliyor.

Açık konuşmak gerekirse, henüz katlanabilir ekranlı telefonlar için günümüz teknolojisi pek de yeterli değil gibi görünüyor. Zira OLED ekran pazarının zirvesinde yer alan Samsung’un yaptığı Galaxy Fold bile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bakalım Sony’nin katlanabilir ekranlı modeli, kullanıcıları ne derece memnun edebilecek? Bunu zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
sony oyun konsolu akıllı telefon

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