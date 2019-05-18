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Sony ile Microsoft anlaştı!

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Sony ile Microsoft oyun sektörüne yeni bir soluk kazandırmak için anlaşma yaptıklarını açıkladı. Sony, bu anlaşma ile PS Now’ı adam etmeyi planlıyor.

Sony ile Microsoft anlaştı!

Oyun sektörünün son yıllarda bulut tabanına kayma gibi hataya düştüğüne şahit olmaya başladık. Google’ın Stadia’yı duyurmasının ardından Sony ve Microsoft cephesini bir telaş sarmıştı. Sony, geçtiğimiz yıllarda PS Now sistemi ile bulut tabanlı oyun oynatma işine girmiş ancak pek başarılı olamamıştı. Microsoft ise Project xCloud ile Xbox oyunlarını Stream etme üzerinde çalışmış ancak elle tutulur bir şey görememiştik.

Bugün ise Sony ve Microsoft bulut tabanlı oyunlar için anlaştıklarını açıkladı. Project xCloud ve PlayStation Now sistemlerini geliştirmek için anlaşan iki firma Azura AI’dan yararlanarak bu sektörü geliştirmek için çalışacak.

Daha çok Sony’nin Microsoft’tan yararlanacağı aşikar. Ancak iki firmanın ortak bir proje ile ortaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Kim bilir bundan 10 yıl sonra Google Stadia gibi platformlar karşısında baş etmek için Sony ve Microsoft ortak bir oyun platformu bile geliştirebilir.

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sony microsoft

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