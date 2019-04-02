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Sony, PSN iade politikasında önemli değişikliklere gitti

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:16 | Son Güncelleme

Sony, iade politikası konusunda önemli eksiklikleri bulunan PSN'i bu konuda geliştirmeye karar vermiş olacak ki bazı önemli değişikliklere gitti.

Sony, PSN iade politikasında önemli değişikliklere gitti

Söz konusu değişiklikler, özellikle ön siparişlerden sık sık dili yanan kullanıcıları sevindirecek gibi. Bundan sonra PSN üzerinden ön siparişle satın aldığınız bir oyunu iade etme şansına sahipsiniz. Tabii bir koşulla: oyunu cihazınıza indirmeye başlamamış olmanız lazım. Resmi açıklama şöyle: "Bir dijital içeriğin ön siparişini çıkış tarihinden önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Çıkış tarihi geçtiyse hala fikrinizi değiştirebilir ve içeriği indirmeye veya cihazınıza akışını gerçekleştirmeye başlamamış olmanız koşuluyla ön sipariş için ödeme alındıktan sonraki 14 gün içinde para iadesi talep edebilirsiniz."

Yalnızca ön siparişler için değil, normal satın alımlar için de değişiklikler var. Buna göre, yine satın alımdan itibaren 14 gün içinde PSN üzerinden iade yapma imkanı bulunuyor. Tabii ki aynı koşullar burada da geçerli.

Genel olarak Steam'i hariç tutabiliriz ancak dijital oyun mağazalarındaki iade sorunları hâlâ devam ediyor. Bu anlamda Sony'nin PSN için yapmış olduğu bu değişiklikler henüz yeterli olmasa da olumlu. Bütün ayrıntılara buradan göz atabilirsiniz.

fragtist

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Anahtar Kelimeler:
Playstation ps vita sony

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