Sony, Walkman efsanesinin 40. yılını Sony NW-A100TPS ile kutluyor

Arka bölümünde 40. yıl dönümü için bir logo yer alan NW-A100TPS, 3.6 inç boyutunda ekran ile geliyor. 16 GB dahili depolama birimi ile gelen NW-A100TPS, SD kart ile hafıza arttırım imkanı sunuyor.

Android işletim sistemi sayesinde Apple Music, Spotify ve Tidal gibi çevrimiçi müzik platformlarını destekleyen NW-A100TPS, kutusundan büyük bir sürpriz ile çıkıyor. Bu modelin kutu içeriğinden ilk Walkman’in kılıfı çıkıyor. Bu kılıfa cihazı yerleştirdiğiniz çaldığınız parçaya göre ekranda kasetin rengi değişiyor.

FLAC ve diğer kayıpsız ses formatlarını destekleyen bu model için 440 euro fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Bu modelin henüz Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Son olarak kayıpsız müzik arşiviniz varsa ve parçada çalan enstrümanların yerlerini dinlerken hissetmek istiyorsanız, Sony’nin üst seviye müzik çalarlarını denemenizi şiddetle tavsiye etiğimi belirtmek isterim.

Bu hafta çıkacak oyunlar (9 – 15 Eylül)

