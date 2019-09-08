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Sony Xperia 5'i tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 08.09.2019 08:24 | Son Güncelleme

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Sony, yeni üst segment modeli Xperia 5’i tanıttı. IFA 2019 etkinliğinde kısa bir sunum gerçekleştiren Japonya merkezli şirket, yeni modelini görücüye çıkarttı.

Sony Xperia 5'i tanıttı

Sony Xperia 5, özellikleri baz alındığında üst segmente hitap eden bir model. Hatta bu modelin tasarımı ve teknik özellikleri bakımından Xperia 1’in kompakt versiyonu olduğu da söylenebilir.

Yeni Xperia modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 128GB.

1080 x 2520 px çözünürlüğünde 6.1 inçlik OLED ekranla gelen telefon ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor. Sony her şeye rağmen, çerçeve tasarımından vazgeçmiş değil. Bu yüzden Xperia 5 de selefi modelleri gibi düşük bir ekran gövde oranına sahip. Sektördeki pek çok üst segment model yüzde 90’ın üzerine oynarken, yeni Xperia modelinin ekran gövde oranı yüzde 80.9 seviyelerinde.

Telefonun arka yüzünde 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.6″, 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, predictive PDAF, 2x optical zoom, 5-axis OIS, 12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm özelliklerinde 3 ana kamera yer alıyor. Selfie kamerası ise 8MP.

3140 mAh’lık bataryadan beslenen telefonun önümüzdeki ay itibariyle raflardaki yerini alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sony experia 5

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