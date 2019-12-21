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Sony Xperia bu sefer orta segmente oynuyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Son dönemde akıllı telefon pazarında hayli kan kaybeden Sony yeni modeli için geri sayıma geçti.

Sony Xperia bu sefer orta segmente oynuyor

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Sony son dönemde önemli kayıplar yaşıyor. Bu kayıpların en büyüğü de şüphesiz mobil bölümde gerçekleşti.

Bir dönem mobil pazarda zirveye oynayan Sony, son birkaç senedir adeta çöküşe geçti. Elbette bu çöküşte Japon teknoloji devinin katı fiyat politikası ve çağ dışı kalmış tasarım anlayışı önemli rol oynadı.

Tüm bu olumsuzluklara karşın Sony orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin orta segmente hitap eden yeni modeli Geekbench performans testinde ortaya çıktı.
Geekbench’te yer alan bilgilere göre yeni Sony Xperia modeli Qualcomm’un orta seviye yongası Snapdragon 765’ten güç alıyor. K8220 model numarasıyla gelecek olan model kutudan ilk çıktığında Android 10 ile çalışacak.

Şimdilik yeni Sony Xperia modeli hakkında pek bir bilgi yok. Fakat 2019 yılında çıkan modellerde J takısını kullanan Sony’nin 2020 modelinde de K takısı kullandığı tahmin ediliyor.

Sonuç olarak Sony mevcut tasarım çizgisi ve fiyat politikasını değiştirmediği sürece başarılı olacak gibi görünmüyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Yeni Xperia modeli tek çekirdek testinden 465 puan alırken, çok çekirdek testinden de 1757 puan almış. Bu puanların orta segment modeller seviyesi için normal olduğu söylenebilir.

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Sony Xperia sony

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