Sophie Turner’dan ilginç itiraf: Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark rolüyle üne kavuşan Sophie Turner’ın dublorü Butler, ilginç bir itirafta bulundu. Laura Butler’ın, Turner’a benzerliği nedeniyle dizi setinde yaşadıklarını anlattı.

Bir oyunculuk ajansına kayıt yaptıran 22 yaşındaki İrlanda’lı genç oyuncu, 2017 yılında Game of Thrones’un son bölümlerinde rol teklifi aldı. Laura Butler dizinin final sezonunda da rol almıştı.

İnanılmaz benzerliği yüzünden sette bazen komik anlar yaşayan güzel oyuncu, genelde kendisini Sophie Turner’la karıştırmalarını önlemek için kendisini sette uzak tutmaya çalıştığını belirtti.

Sophie Turner, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretine geldiğinde dublorü Butler’ı kendisile karıştırarak öpmeye çalıştığını gülerek anlattı. İrlanda’lı oyuncu Butler ise bu olayla ilgili Daily Mail’a verdiği röportajda “Ben onu bir iltifat olarak algıladım.” ifadesini kullandı.

Turner’ın eşi Jonas’ın kendisini eşi sanmasını komik bulduğunu söyleyen dublör, Sophie Turner’ın dizinin çekildiği dönemde nişanlanan çifte gelen tebrikleri de zorunlu olarak kabul etmiş.