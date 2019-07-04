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Sophie Turner evlendi! İşte merak edilen gelinliği

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner sevgilisi Jonas Brothers ile evlendi. Herkes ünlü oyuncunun gelinliği merak ediyordu; işte o gelinlik...

Sophie Turner evlendi! İşte merak edilen gelinliği

Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner ile Jonas Brothers'tan Joe Jonas hayatlarını birleştirdi.

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sembolik bir törenle birbirlerine "evet" diyen çift bu kez Güney Fransa'da Martinet Şatosu'nda gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

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23 yaşındaki Sophie Turner düğünde Louis Vuitton imzalı bir gelinlik giydi.

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Firmanın artistik direktörü Nicolas Ghesquiere, tören öncesi Turner'ın bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 29 yaşındaki Joe Jonas ile Sophie Turner, düğün öncesinde de Paris'te aile ve arkadaşları için bazı özel kutlama eğlenceleri düzenledi.

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Sophie Turner Sophie Turner gelinlik Game of Thrones

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