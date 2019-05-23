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Sansa Stark finali eleştirenlere çok kızdı: Saygısızlık

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Geçen hafta ekrana gelen final bölümüyle yayın hayatını noktalayan Game of Thrones'da Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, eleştirilere tepki gösterdi.

Sansa Stark finali eleştirenlere çok kızdı: Saygısızlık

Fenomen dizi Game of Thrones’un son sezonu ve finali izleyicileri tatmin etmedi. Yüz binlerce izleyici final ile ilgili sert yorumlarda bulundu. Hayal kırıklığı öyle bir noktaya vardı ki, dizinin hayranları 8’inci sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlattı.

‘10 SENE BOYUNCA YILDA 11 AY ÇEKİM YAPARAK ORTAYA ÇIKARTILDI'

Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner ise final ile ilgili eleştirilere cevap verdi. “Açıkçası tepkilere şaşırmadım” diyen Turner, şu açıklamayı yaptı:

“Herkesin aklında kendi istediği bir final var ve işler kendi istedikleri yönde ilerlemeyince tepki göstermeye başlıyorlar. Game of Thrones'u güzel yapan hep şaşırtıcı bir şeyler yaşanmasıydı. Bu da Ned Stark'ın birinci sezon finalinde infaz edilmesiyle başladı.

Bu yüzden Daenerys'ın deli kraliçeye dönüşmesi hayranlar açısından negatif bir gelişme olmamalı. Elbette şaşırtıcı. Başlatılan imza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor. On sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor. Ekibin büyük emek verdiği bir iş sadece izleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış.”


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Anahtar Kelimeler:
game of thrones sophie turner Sansa Stark

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