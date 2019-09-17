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Sophie Turner’ın Game of Thrones’tan sonraki yeni dizisi: Surviven

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 17.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında ünlenen Sophie Turner’ın yeni dizisinin adının Survive olduğu açıklandı.

Sophie Turner’ın Game of Thrones’tan sonraki yeni dizisi: Surviven

Sekizinci sezonuyla final yapan Game of Thrones’un Sansa Stark’ı olarak ünlenen Sophie Turner, yeni internet yayın platformu Quibi’de yayınlanacak olan Survive dizisyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapım aşamasında olan dizide 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, ABD’li aktör Corey Hawkins ile başrolleri paylaşacak.

Dizide Turner, bir uçak kazasında hayatta kalan Jane karakterine hayat verecek. Hawkins’in canlandıracağı, kazanın bir diğer sağ kurtulan kişisi Paul ile birlikte hayatta kalma mücadelesi verecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Sansa Stark game of thrones sophie turner

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