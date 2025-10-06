Sora uygulaması ve Sora 2: Yapay zeka teknolojilerinde yeni dönem mi başladı?

VEO 3 RAKİBİ: SORA 2

Öncelikle Sora 2’den çok ufak bahsederek başlayalım yazımıza. OpenAI, Sora 2’nin artık daha gerçekçi videolar üretebildiğini iddia ediyor ki örneklere bakarsak OpenAI haklı gibi görünüyor. Ayrıca el ve kol hareketleri veya su damlalarının düşüşü gibi fiziksel üretim konularında da gelişme var. En önemli gelişme ise artık videoların sesli olarak üretilebiliyor olması. Bu da Google’ın Veo 3 ile arasındaki farkı eriten bir yenilik. Çünkü Veo 3, sosyal medyada karşınıza çıkan yapay zeka sokak röportajı içeriklerinden de hatırlayacağınız üzere, sesli olarak videolar üretebiliyordu. Sora’nın ise bu konuda bir dezavantajı bulunmaktaydı ki Sora 2 ile bu dezavantaj giderilmiş gibi görünüyor.

Sora 2’den yeterince bahsettiysek, asıl dikkat çekici olan kısma gelelim, yani Sora uygulamasına.

OPENAI’DAN SOSYAL AĞ UYGULAMASI: SORA

OpenAI’ın yapay zekanın farklı şekilde kullanılmasıyla alakalı yeni yollar aradığı tahmin ediliyordu. Ancak odağı yapay zeka olan bir sosyal ağ uygulaması geliştirmesi biraz sürpriz oldu diyebilirim. Peki nedir bu Sora uygulaması?

OpenAI'ın Sora uygulaması, kullanıcıların içerik üretip paylaşım yapabileceği TikTok tarzı bir akış mantığı kullanıyor. Sora uygulamasında kişiler yapay zeka videoları üretebiliyor ve TikTok, Instagram Reels gibi kısa video akışlarına benzer şekilde akışta paylaşabiliyor.

Kişiler videolara kendilerini ekleyebiliyor. Bunun için “cameos” adlı özellik kullanılıyor. Kullanıcılar yüzlerini taratıp birkaç sayı söylüyor. Böylece yüzleri ve sesleri sentezleniyor.

Ayrıca kullanıcılar, “cameo”larını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve onların oluşturdukları videolarda yer almalarına izin verebiliyor.

Sora uygulamasının şimdilik tek bir dezavantajı var o da uygulamanın şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da indirilebiliyor olması.

SONUÇ OLARAK...

Sora uygulaması ve Sora 2 ile beraber yapay zeka teknolojilerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden bazı güçlü ipuçları mevcut. Ama...

“Yeni dönem” diye bir ifade kullanmak için henüz erken gibi.

Sora uygulaması ve özellikle Sora 2 yenilikçi özellikler barındırıyor olsa da yeni bir dönem diyebilmek için özellikle Google gibi yapay zeka yarışında mücadele eden diğer büyük şirketlerin çıkaracağı yeni ürünleri takip etmek gerekiyor. Yine de OpenAI’ın Sora 2 ve Sora uygulamasıyla attığı bu adımı, bir “başlangıç evresi” olarak değerlendirmek mümkün olabilir.