Nilgün Akbıyık

Tadı şekerli ama zararı büyük! Tatlı alışkanlığın ağır bedeli

15.12.2025 11:03
Günümüzde çok yaygın tüketilen gazlı içecekler, hazır meyve suları ve aromalı içecekler yüksek şeker içermesi nedeniyle hem kilo aldırıyor hem de uzun vadeli tüketimde kanser riskinin artmasına zemin hazırlıyor. Özellikle obeziteyle ilişkili olarak meme, pankreas ve kalın bağırsak kanserleriyle bağlantısı giderek daha net ortaya konuyor. Yazın serinletici etkisi ile cezbeden bu içeceklerdeki tehlikenin boyutu büyük.

Şekerli içecekler, modern yaşamın en masum görünen alışkanlıklarından biri. Susuzluğu giderdiği düşünülüyor, hatta bazıları 'meyveli' olduğu için sağlıklı sanılıyor. Bu içecekler, liften tamamen yoksun olmalarına rağmen çok yüksek miktarda rafine şeker içeriyor.

MEME VE PANKREAS KANSERİ RİSKİ

Fazla şeker alımı, vücutta insülin direncine ve kronik iltihaplanmaya yol açıyor. Bu durum, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını kolaylaştırarak kanser gelişimi için uygun bir zemin hazırlıyor. Bilimsel çalışmalar, düzenli şekerli içecek tüketiminin özellikle meme ve pankreas kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

DSÖ'YE GÖRE 13 FARKLI KANSER TÜRÜ RİSKİ

Bir diğer önemli nokta ise bu içeceklerin obeziteyle olan güçlü ilişkisi. Fazla kilo, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en az 13 farklı kanser türü için risk faktörü kabul ediliyor. Şekerli içecekler, doyurucu olmadığı için fark edilmeden yüksek kalori alımına neden oluyor ve kilo kontrolünü zorlaştırıyor.

Üstelik 'şekersiz' ya da 'diyet' olarak sunulan içecekler de masum değil. Yapay tatlandırıcıların uzun vadeli etkileri hala tartışılırken, bu ürünlerin sağlıklı bir alternatif olduğu düşüncesi uzmanlar tarafından temkinle karşılanıyor.

NE YAPMALIYIZ?

Peki ne yapmalı? Su, maden suyu, şekersiz bitki çayları ve evde hazırlanan meyveli sular çok daha güvenli seçenekler sunuyor.

