Tadı şekerli ama zararı büyük! Tatlı alışkanlığın ağır bedeli

Şekerli içecekler, modern yaşamın en masum görünen alışkanlıklarından biri. Susuzluğu giderdiği düşünülüyor, hatta bazıları 'meyveli' olduğu için sağlıklı sanılıyor. Bu içecekler, liften tamamen yoksun olmalarına rağmen çok yüksek miktarda rafine şeker içeriyor.

MEME VE PANKREAS KANSERİ RİSKİ

Fazla şeker alımı, vücutta insülin direncine ve kronik iltihaplanmaya yol açıyor. Bu durum, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını kolaylaştırarak kanser gelişimi için uygun bir zemin hazırlıyor. Bilimsel çalışmalar, düzenli şekerli içecek tüketiminin özellikle meme ve pankreas kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

DSÖ'YE GÖRE 13 FARKLI KANSER TÜRÜ RİSKİ

Bir diğer önemli nokta ise bu içeceklerin obeziteyle olan güçlü ilişkisi. Fazla kilo, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en az 13 farklı kanser türü için risk faktörü kabul ediliyor. Şekerli içecekler, doyurucu olmadığı için fark edilmeden yüksek kalori alımına neden oluyor ve kilo kontrolünü zorlaştırıyor.

Üstelik 'şekersiz' ya da 'diyet' olarak sunulan içecekler de masum değil. Yapay tatlandırıcıların uzun vadeli etkileri hala tartışılırken, bu ürünlerin sağlıklı bir alternatif olduğu düşüncesi uzmanlar tarafından temkinle karşılanıyor.

NE YAPMALIYIZ?

Peki ne yapmalı? Su, maden suyu, şekersiz bitki çayları ve evde hazırlanan meyveli sular çok daha güvenli seçenekler sunuyor.