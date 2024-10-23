Sorpa çorbası tarifi: Sorpa çorbası nasıl yapılır?

Sorpa çorbası tarifi ve gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırabilir ve daha çok sayıda kişi için hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu çorbanın yapımı da çok pratik. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Yarım kilo kemikli kuzu eti
Su
3 dal taze nane
1 bardak yoğurt
1 kaşık un
Biraz tuz ve pul biber
TARİF
Geniş bir tencereye kuzu etlerini ve suyu koyup haşlayın.
Tuz ekleyip biraz daha pişirin.
Diğer malzemeleri bir kasede karıştırarak terbiye elde edin.
Terbiyeyi yavaş yavaş tencereye sürekli karıştırarak ekleyin.
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