Sorpa çorbası tarifi: Sorpa çorbası nasıl yapılır?

Sorpa çorbası tarifi ve gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırabilir ve daha çok sayıda kişi için hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu çorbanın yapımı da çok pratik. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım kilo kemikli kuzu eti

Su

3 dal taze nane

1 bardak yoğurt

1 kaşık un

Biraz tuz ve pul biber