YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Çorba Tarifleri
  4. Sorpa çorbası tarifi: Sorpa çorbası nasıl yapılır?

Sorpa çorbası tarifi: Sorpa çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 21:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağı çeşit çeşit çorbaları ile ünlüdür. Bunlardan biri de tarihi çok eskilere dayanan sorpa çorbası tarifidir. Ana malzemesi kuzu eti olan bu çorbanın yapımı da son derece kolaydır.

Sorpa çorbası tarifi: Sorpa çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 310kal

Sorpa çorbası tarifi ve gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırabilir ve daha çok sayıda kişi için hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu çorbanın yapımı da çok pratik. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Yarım kilo kemikli kuzu eti
  • Su
  • 3 dal taze nane
  • 1 bardak yoğurt
  • 1 kaşık un
  • Biraz tuz ve pul biber

TARİF

  • Geniş bir tencereye kuzu etlerini ve suyu koyup haşlayın.
  • Tuz ekleyip biraz daha pişirin.
  • Diğer malzemeleri bir kasede karıştırarak terbiye elde edin.
  • Terbiyeyi yavaş yavaş tencereye sürekli karıştırarak ekleyin.
  • 10 dakika kadar pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çorba tarifi
En Çok Okunan Haberler
Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

Büyükelçi atamalarında eski bakanın kız kardeşi de yer aldı!

Büyükelçi atamalarında eski bakanın kız kardeşi de yer aldı!

Fatih Altaylı'ya tepkiler dinmiyor: "TUSAŞ'taki şehitler sizin Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden öldü" dedi ortalık karıştı

Fatih Altaylı'ya tepkiler dinmiyor: "TUSAŞ'taki şehitler sizin Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden öldü" dedi ortalık karıştı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Hain TUSAŞ saldırısını bebek katili PKK üstlendi!

Hain TUSAŞ saldırısını bebek katili PKK üstlendi!

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.