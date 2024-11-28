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Soruşturma tamamlandı... Dilan Polat için 32 yıl Engin Polat için 65 yıl hapis istemi! ''Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz''

28.11.2024 14:58
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Kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın vergi suçu soruşturması tamamlandı. Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi. Dilan Polat ifadesinde ise, “Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz” açıklamasını yaptı.

Soruşturma tamamlandı... Dilan Polat için 32 yıl Engin Polat için 65 yıl hapis istemi! ''Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz''

Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik sahte fatura kullanılması, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi kanuna muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.

DİLAN ENGİN

Sanık Dilan Polat’ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, “Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bana sorduğunuz Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin devamı niteliğinde bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl dönülür bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Ben ilk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Sonra müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım. Kime neden ne kadar para yatırıldı, kimden neden ne kadar para geldi bilmiyorum” dedi.

“DEVLETE BİR BORCUMUZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ”

İfadesinin devamında Dilan Polat, “Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Engin bana genelde nakit veya Engin’in kredi kartı ile ödenirdi. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz” dedi.

“BİR HATAMIZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ”

Sanık Engin Polat ise, “Vergi raporlarındaki diğer şirketlerimizle olan ticarette gerçektir. Vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Raporun hatalı olduğunu düzenlendiğini düşünüyorum. Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu. Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz. Biz gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde ifade verdi.

DİLANN

“ORTADA SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ BİR FATURA YOKTUR”

Mali Müşavir Ahmet Gün ifadesinde, “Bilirkişi raporu denetime elverişli bir rapor değildir. Formalite olarak alınmıştır çünkü iştirak fiiline yönelik bir tespiti yoktur. Başka bir deyişle hangi fiili eylemimle atılı suça iştirak ettiğime yönelik bir tespit yoktur. Rapor denetimden uzak vergi müfettişinin yazdığı raporu tekraren başka bir dille tekrar edilmesinden ibarettir. Bu rapor amaca uygun değildir. Ortada sahte olarak düzenlenmiş bir fatura yoktur. Ben resen herhangi bir fatura kesmem ya da yönlendirmem mümkün değildir. Kanun hükmüne aykırı düzenlenen raporun hukuka uygun delil olduğundan da bahsedilemez Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

“TEK SUÇUM POLATLAR AİLESİNİN ŞUBESİNİ AÇMAM OLDU”

Sanık Tolunay Topal, “İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek yetkilisi bendim. Bu şirketin yüzde 33’ü Sıla Doğu’nundur. Bu şirket aslında Dilan Polat markasının franchchise’dır. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Bunu karşılığında Sıla’yı ortak ettim. Engin ve Dilan ile sosyal medya fenomeni olduğum için bu vasıta ile tanıştık. Benim tek suçum Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu. Onlar ile alakam yoktur” dedi.

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ENGİN POLAT’A 65 YIL, DİLAN POLAT’A 32 YIL HAPİS İSTEMİ

Sanık Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanık Alper Kürşat Polat hakkında ise “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında da, “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(İHA)
Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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