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Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.04.2020 08:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un takım kaptanı Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.

Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Trabzonspor'un yerli ve yabancı oyuncularından da destek geliyor. Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür'den aldığı dayanışması pasını takım kaptanı Jose Sosa'ya atmıştı. Sosa da Uğurcan'dan aldığı pası takımın tüm yabancı oyuncuları adına aldığını duyurdu.

SOSA, KENDİSİNE AİT SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI DUYURUDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz."

Bordo-mavili takımda Abdulkadir Ömür maaşının yüzde 50'sini, Uğurcan Çakır ise maaşının yüzde 20'sini kampanyaya bağışladıklarını duyurmuşlardı.

(İHA)

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