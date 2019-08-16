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Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Pop dünyasına bomba gibi giriş yapan Aleyna Tilki son yıllara damga vurdu. Küçük yaşına rağmen başarılı çalışmalara imza atan Aleyna Tilki, sosyal medyada bambaşka birisi.

Genç popçu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile bir kez daha konuşulan isim oldu. Dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin emzik emdiği video internet ortamında en çok izlenen video oldu.

Tilki'nin bu videosu pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki emzik

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