Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Genç popçu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile bir kez daha konuşulan isim oldu. Dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin emzik emdiği video internet ortamında en çok izlenen video oldu.
Tilki'nin bu videosu pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.
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