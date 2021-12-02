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Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Dış görünüşleri nedeniyle eleştirilen çift aşklarını savundu

02.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın gözünün kör olduğunu söylerler. Aşık olduğunuz kişinin yaşı ve dış görünüşü sizin için önemli olmaz. Sosyal medya fenomeni Sinenna Keera ve oyuncu eşi George Keywood, aralarındaki kilo farkı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Dış görünüşleri nedeniyle eleştirilen çift aşklarını savundu

Sosyal medyadan ilişkilerine ve aile hayatlarına dair detayları paylaşan Sinenna Keera ve oyuncu eşi George Keywood, dış görünüşleri nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. People Just Do Nothing'de rol alan George Keywood, aşırı derecede kiloluyken, eşi ise 36 beden. Yoğun eleştirilerin ardından TikTok’ta bir paylaşım yapan çift birbirlerini bulduklarını için şanslı olduklarını ifade etti.

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“BEN ŞANSLI BİR ADAMIM”

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Aşkın dış görünüşten çok daha fazlasını ifade ettiğini düşündüğünü dile getiren George Keywood, kendisi için yapılan “şanslı adam” yorumuna katıldığını dile getirdi. Keywood, “Birbirimizin fiziksel özelliklerinin ötesini görüyoruz. Şişman bir adam olarak Sinenna’yı bulma şansımın milyarda bir olduğu söyleniyor. Bizi özel ve değerli yapan bu. Bu yüzden insanlar bizden nefret ediyor. O milyarda bir, biz de milyarda biriz” ifadelerini kullandı.

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