Mynet Trend

Sosyal medya bu iş adamını konuşuyor! 'Ayaklarım üşüyor' diyen yaşlı adama ayakkabılarını verdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Sokakta karşılaştığı simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntü sosyal medyada yayınlanınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz, Darülaceze’de karşılaştığı yaşlı bir amcanın “ayaklarım üşüyor” demesi üzerine ayakkabılarını çıkarıp verdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Bir simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz bu sefer Darülaceze’de ortaya çıktı. Ayağında terlik olan yaşlı bir amcanın yanına yaklaşan iş adamı Yılmaz, “nasılsın” sorusu üzerine yaşlı amcadan “ayaklarım üşüyor” cevabı alınca kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı amcaya giydirdi. Kendisi ise yoluna yalın ayak devam etti. Çevredekiler tarafından kayda alınan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yürekleri ısıtan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.

(İHA)

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
Yürekler ağza geldi! Yolcular kaydettiYürekler ağza geldi! Yolcular kaydetti
Ortalık karıştı! O anlar kameradaOrtalık karıştı! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Ayakkabı

En Çok Okunan Trend Haberler

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Olmaz olsun böyle gelenek!

Olmaz olsun böyle gelenek!

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okuyucu Yorumları 40 yorum
reklam tanınma fenomen olma uğruna bu insanların yapamıyacağı iş yoktur boşuna denmemiş iyilik yap denize at diye
Madem iş adamısın madem adamsın önce yardıma muhtaç insanlar için bir fon oluştur diğer iş adamlarını teşvik et sonra kar amacı gütmeyen kuruluşunun videosunu çekersin ama bu popüler olduktan sonra kar amacı gütme(!) düşüncesi gibi geliyor bana.
ülkemizde hayır için kurulan fonların yüzde doksanı hayır yapmya önce kendilerinden başladıkları için gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılacak hayıra para kalmıyor. o nedenle ben bu fon işlerine karşıyım. parası olup hayır yapacak insan her türlü bulur ihtiyaç sahiplerini. bu tür görüntülerin iyilik yapan kişiler tarafından çekilip servis edilmesi insana başka şeyler düşündürmüyorda değil hani. iyilik düşüncesiyle yapılan her türlü yardımı yapanlardan Allah razı olsun.
helal olsun kardeş şimdi kimbilir kaç kişiye ilham oldun... allah birini bin etsin..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’da iki lüks yolcu gemisi çarpıştı! Kaza anı böyle görüntülendi

Yürekler ağza geldi! Yolcular kaydetti

Trabzon'da akrabaların bıçaklı kavgası kamerada

Ortalık karıştı! O anlar kamerada

Korkunç anlar!

Korkunç anlar! Elindeki bıçakla...

Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Hakaret etti, parasını gasp etti! Taksici yakayı böyle ele verdi

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Antalya'da kaza geçiren oğlunun öldüğünü morga gelince öğrendi

Bir annenin en acı anı! Gerçeği morgda öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.