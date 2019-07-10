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Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 10.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 6 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak kıyafeti nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Kutsala Saygı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Sarı, fotoğrafı paylaşılan küçük çocuğun babası Cuma Avcı ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, S.K. adlı bir kadının Twitter hesabı üzerinden 24 Eylül 2018'de başında sarık ve üzerinde cübbe bulunan 6 yaşlarındaki bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirtildi.

Sarık ve cübbenin İslam dininin kutsal saydığı sembollerden olduğu belirtilen dilekçede, bir anne ya da babanın velayet haklarının doğal bir sonucu olarak çocuklarına giydirdiği bu sembol kıyafetler kastedilerek paylaşımda kullanılan ifadelerin bütün Müslümanlara ağır bir hakaret olduğu savunuldu.

Dilekçede, söz konusu paylaşımı yapan kadının değişik tarihlerde çok sayıda benzer içerikte beyan ve ifadelerinin mevcut olduğu ileri sürülen dilekçede, hesap sahibi S.K. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı din ve mezhep farkı gözeterek birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talep edildi.

"AİLE OLARAK İNCİNDİK"

Kutsala Saygı Derneği Başkanı Mehmet Sarı, suç duyurusunun ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, bugün yargıya taşıdıkları vakada şahit olunan kin ve düşmanlık örneğinin ilerleyen süreçte toplumu ne denli büyük problemlerin beklediğine dair çok somut emareler barındırdığını söyledi.

Sarı, "Bir kadın, hatta maalesef anne olduğunu kendi beyanlarından öğrendiğimiz bir kadın, 6 yaşındaki bir çocuğun kıyafeti üzerinden kutsal değerlerimize saldırmış, ağır hakaretler etmiş ve bu hakaretlerine 6 yaşındaki bir çocuğu alet etmekten hiç çekinmemiştir." dedi.

Baba Cuma Avcı da yaşanan olay nedeniyle yıprandıklarını ve aile olarak incindiklerini belirterek, "Türk halkı olarak da incindik Müslümanlar olarak da. Bu konuların tekrarlanmaması için, kutuplaştırılmamak için bunların önüne geçilmesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Twitter sarıklı çocuk Kutsala Saygı Derneği

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