Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Kutsala Saygı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Sarı, fotoğrafı paylaşılan küçük çocuğun babası Cuma Avcı ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, S.K. adlı bir kadının Twitter hesabı üzerinden 24 Eylül 2018'de başında sarık ve üzerinde cübbe bulunan 6 yaşlarındaki bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirtildi.

Sarık ve cübbenin İslam dininin kutsal saydığı sembollerden olduğu belirtilen dilekçede, bir anne ya da babanın velayet haklarının doğal bir sonucu olarak çocuklarına giydirdiği bu sembol kıyafetler kastedilerek paylaşımda kullanılan ifadelerin bütün Müslümanlara ağır bir hakaret olduğu savunuldu.

Dilekçede, söz konusu paylaşımı yapan kadının değişik tarihlerde çok sayıda benzer içerikte beyan ve ifadelerinin mevcut olduğu ileri sürülen dilekçede, hesap sahibi S.K. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı din ve mezhep farkı gözeterek birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talep edildi.