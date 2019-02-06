Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili adaydan dikkat çeken seçim otobüsü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 06.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın yerel seçimler için kullandığı araç, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili adaydan dikkat çeken seçim otobüsü

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkan adayı olarak açıklanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına başladı.

"BİZE İLGİ BÜYÜK"

Sol Haber'in aktardığına göre Yazıcı, "Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bize ilgi büyük" yanıtını verdi.

Yazıcı'nın Marmaris sokaklarında seçim çalışmasını yürüttüğü TIR ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Transformers' yakıştırması yapılan aracın üzerinde "Belediye işi, gönül işi" ifadeleri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti seçim otobüsü serkan yazıcı Marmaris

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