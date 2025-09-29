Mynet Trend

Sosyal medya bunu konuşuyor: Çiftliğine uzay çöpü düştü! Seri numarası bile var

Arjantin’de bir çiftliğe uzaydan düştüğü düşünülen gizemli tüylü cisim herkesi şaşkına çevirdi. 1,7 metrelik dev silindirin SpaceX’e ait bir uzay çöpü olabileceği düşünülüyor. Üzerindeki siyah lifler ise sosyal medyada “dev peruk” benzetmeleriyle gündem oldu.

Çiğdem Sevinç

Arjantin’in kuzeyindeki Puerto Tirol kasabasında, uzaydan düştüğü düşünülen gizemli bir cisim görenleri şaşkına çevirdi. Karbon fiberden yapılmış dev silindir, geçtiğimiz Perşembe günü (25 Eylül) saat 18.30 sularında bir çiftliğe düştü.

Cismin uzunluğu yaklaşık 1,7 metre, çapı ise 1,2 metre olarak ölçüldü. Bir ucunda 40 cm genişliğinde bir delik, diğer ucunda ise vana sistemi bulundu. Üzerinde seri numarası içeren bir yazı da yer alıyor. En dikkat çekici özelliği ise cismin dışını kaplayan siyah, saç benzeri lifler oldu. Bu tuhaf görünüm, sosyal medyada bazı kullanıcıların “kocaman bir peruk gibi” esprileri yapmasına neden oldu.

ÇİFTLİK SAHİBİ YETKİLİLERİ ARADI

47 yaşındaki çiftlik sahibi Ramón Ricardo González, cismin tarlasında toprağa saplanmış şekilde bulunduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Uzmanlar, cismin patlayıcı ya da tehlikeli madde içermediğini belirledi, ancak ne olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadı.

Bunun üzerine, yetkililer olay yerinde 30 metre çapında güvenlik çemberi oluşturdu ve araştırmalarını sürdürüyor.

UZAY ÇÖPÜ OLABİLİR

İlk tahminler, cismin büyük olasılıkla uzaydan düşen bir parça, yani bir tür uzay çöpü olabileceği yönünde. Bazı uzmanlar, bunun bir SpaceX roketine ait yakıt tankı kapsülü ya da bir uzay aracında kullanılan kompozit kaplı basınçlı kap (Composite Overwrapped Pressure Vessel) olabileceğini düşünüyor.

Bir uzay meraklısı sosyal medyada esprili bir şekilde, “Kimse için tehlike yok… Tabii üstünüze düşmediği sürece” yorumunu yaptı.

