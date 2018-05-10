Sosyal medya Caner Toygar'ın milletvekilliği adaylığını konuşuyor

Caner Toygar katıldığı TV programında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

KAFASINDA BARDAK KIRMIŞTI

Daha sonra katıldığı bir TV programında su dolu bardağı başında parçalamış ve günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz sezon izdivaç programında boy gösteren Caner Toygar, bir süre önce de sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir canlı yayın yapmıştı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Siyasete atılan Caner Toygar geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu.

"CAM YERİNE PLASTİK BARDAKTA SU VERMİŞLER"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşan Caner Toygar'ın önündeki plastik sular sosyal medyada "Cam su bardağını başında kırınca önüne plastik bardakta su vermişler" yorumlarına neden oldu.

İşte o fotoğraf:





