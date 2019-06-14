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Sosyal medya devinden flaş karar! Binlerce hesabı sildiler!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 14.06.2019 04:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, yaptığı açıklamada, İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği düşünülen, yaklaşık 4 bin 800 Twitter hesabının platformdan silindiğini duyurdu.

Sosyal medya devinden flaş karar! Binlerce hesabı sildiler!

Twitter, silinen hesapları sinyal ve davranışlarının farklı olduğunu açıklayan üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun, yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan 1666 hesaptan oluştuğu belirtildi.

Twitter'ın bu hesaplara dair yaptığı açıklamada, 'Genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştılar' dediği belirtildi.

248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları gerekçesiyle silindiği belirtildi.

Son olarak, 2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu, hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine tartışma çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Twitter İRAN

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