Sosyal medya Eskişehir'deki bu partiyi konuşuyor! Dikkat çeken 'Öpüşme kabini' detayı

Eskişehir'de yapılacak olan bir parti, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Partinin afişi çok sayıda etkileşim alırken, afişte yer alan ifadeler de dikkatlerden kaçmadı.

SARI KART VE KIRMIZI KART ANLAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

'Kırmızı kart - sarı kart party' adlı etkinlikte kırmızı kartın anlamının, 'Sınırlarım var' demek olduğu belirtildi. Sarı kartın anlamının ise 'Bu gece seninim' anlamı taşıdığı ifade edildi.

'ÖPÜŞME KABİNİ' DETAYI

Afişte tek dikkat çeken detay ise bunlar değil. Partide öpüşme kabini ve itiraf kutusu olacağı da belirtildi. Ayrıca 'Free kondom' detayı da yine afişte yer aldı.

AFİŞTE ADRES BİLGİSİ YER ALMADI

Bahsi geçen partinin cuma saat 20:00'de başlayacağı ve biletinin ise 250 lira olacağı belirtildi. Partinin nerede yapılacağına yönelik bir bilgiye afişte yer verilmedi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bazı kullanıcılar partiye tepki gösterdi ve bu partinin engellenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.