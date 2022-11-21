MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı! Ehliyetine el koydular

Sosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı! Ehliyetine el koydular

21.11.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Sosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı! Ehliyetine el koydular

Kaza, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki dönel kavşakta meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Oğuz E. İdaresindeki 34 CZN 856 plakalı otomobil, dönel kavşakta bordür taşlarına çarparak refüje çıktı.

AW763817_02

Metrelerce sürüklenerek yola savrulan otomobilin sürücü Oğuz E. kazadan yara almandan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik polisi Oğuz E.’nin alkollü olduğunu belirledi. Yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Oğuz E.’nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konuldu.
AW763817_03

Öte yandan internet girişimcisi Oğuz E.’nin sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"
Ünlü YouTuber gözaltına alındığını duyurduÜnlü YouTuber gözaltına alındığını duyurdu
Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...
Anahtar Kelimeler:
fenomen

En Çok Okunan Haberler

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.