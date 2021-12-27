Sosyal medya fenomeni Céline Centino, yılbaşı hediyesi olarak kalça kaldırma ameliyatı satın aldı

Görünüşü nedeniyle olumsuz ve sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra plastik cerrahiye 20 bin sterlin (yaklaşık 305 bin TL) harcayan Centino, kendisine yeni yıl hediyesi olarak ise yeni bir kalça satın aldı. Yılbaşında Brezilya popo kaldırma estetiği olmaya karar verdiğini dile getiren Centino, “Görünüşümü değiştirmek istediğime çok erken karar verdim. Kendimle mutsuzdum. Aynaya baktığımda kendimi çok çirkin hissediyordum ve sürekli olarak ağlamak istiyordum” dedi.

“TAMAMEN DEĞİŞMEKTEN MUTLU OLUYORUM”

Lise yıllarında yaşıtları tarafından dışlandığını anlatan Centino, “Okulda her gün zorbalığa uğradım. Okulda hiç arkadaşım yoktu ve artık okula gitmek istemiyordum” diyerek estetik sürecinin başladığından söz etti. 19 yaşında ilk kez çene, dudak ve yanaklarına dolgu yaptıran Centino görünüşünü ise göğüs büyütme ameliyatıyla pekiştirdi.

Sosyal medyada 680 bin takipçisi bulunan Centino, yeni yılda ise değişimine devam etmek istediğini belirtti. Dış görünüşünü tamamen değiştirmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Centino, yeni yıl hediyesi olarak Brezilya popo kaldırma ameliyatı satın aldı.



