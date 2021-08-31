MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeni Didem Ceran’dan iddialı açıklama: Toplumun yapısını bozmakta

Sosyal medya fenomeni Didem Ceran’dan iddialı açıklama: Toplumun yapısını bozmakta

31.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Didem Ceran, iddialı açıklamalarda bulundu. Televizyona adım atmaya hazırlanan Ceran, "Ekranların artık eğitimli yüzlere ihtiyacı var." dedi.

Sosyal medya fenomeni Didem Ceran’dan iddialı açıklama: Toplumun yapısını bozmakta

YouTube kanalında paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Didem Ceran, "Ekranların artık eğitimli yüzlere ihtiyacı var. Nerede eğitimsiz manken ve eğitimsiz ünlü çocuğu varsa ekranda ve bu ünlümsüler toplumun yapısını bozmakta... Televizyondan teklifler geliyor ve eğitimini alarak bu eğitimsiz insanlardan medyayı temizlemek istiyorum" dedi.

a

Sosyal medya fenomeni, Üsküdar Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim görecek. Aldığı iyi puan sayesinde tam burs hakkı kazanan Didem Ceran, eğitimini tamamladıktan sonra ekranlarda boy gösterecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"
Birbirlerine sarılmış halde bulundular: Kendini feda etmişBirbirlerine sarılmış halde bulundular: Kendini feda etmiş
Takma karnımla delirmeceler...Takma karnımla delirmeceler...
Anahtar Kelimeler:
youtube Didem Ceran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
en son hatırladığım paylaşımı beyazlatma yapmıştı yine burada hep birlikte okuduk bu haberi .. maşallah çok eğitimli .

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Bir ilki gerçekleştirdi! Kara Harp Okulu tarihine geçti

Bir ilki gerçekleştirdi! Kara Harp Okulu tarihine geçti

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Bakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Büyükşen cinayetinde flaş iddia: Cinayet tarihinde yanımızdaydı

Büyükşen cinayetinde flaş iddia: Cinayet tarihinde yanımızdaydı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.