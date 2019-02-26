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Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk bebeğinin fotoğrafını paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.02.2019 01:10 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı. Eylül Öztürk, bebeği Alex'in fotoğrafını ise Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk bebeğinin fotoğrafını paylaştı

2017 yılında Kenan Özkan ile evlenen oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz aylarda doğum için Florida'ya gitmişti. Önceki gün anne olan Eylül Öztürk, bebeğine Alex ismini koydu.

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'BONCUK GÖZLÜ FASULYEMİZ'
Eylül Öztürk, 3 kilo 650 gram doğan bebeği Alex'in fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

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Eylül Öztürk, paylaşımına şu notu düştü:
"Boncuk gözlü güzel fasulyemiz dünyaya en güzel enerjileriyle geldi. Sizlerle fotoğrafını paylaşmak istedik çünkü gerçekten tüm bu süreçte heyecanımızı bizimle paylaştınız, yanımızda oldunuz, motive ettiniz, hepinize çok teşekkür ederiz.
Sen bize hayırlı evlat ol demeyeceğim,biz sana hayırlı bir anne baba olalım minik fasulyem. Sen de Dünya’ya faydalı, musmutlu bir insan ol. O gözlerin hep böyle meraklı ve sevgi dolu baksın olur mu. Annenle babanın birbirlerine olan sonsuz aşkıyla büyü, filizlen, çiçekler aç. Seni çok ama çok seviyoruz ve her zaman, her koşulda senin yanındayız"

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