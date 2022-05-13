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Sosyal medya fenomeni göğüs implantlarını paylaştı! Gören şoke oldu: 13 yıl boyunca içimde büyüttüm

13.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Bunnie DeFord, 13 yıl önce göğüs büyütme ameliyatının sonucunda implant taktırdığını söyledi. Aylar boyunca doktorların tanımlayamadığı semptomlar yaşadığını ifade eden DeFord, çareyi göğüs implantlarını çıkartmakta buldu. Küflenen ve içinde turuncu parçacıkların yer aldığı implantların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan DeFord, “13 yıl boyunca içimde büyüttüm” dedi.

Sosyal medya fenomeni göğüs implantlarını paylaştı! Gören şoke oldu: 13 yıl boyunca içimde büyüttüm

Sosyal meda fenomeni Bunnie DeFord, son dönemde herkesin estetik operasyonlar yaptırdığına dikkat çekerek kendi yaşadığı süreçten bahsetti. 13 yıl önce göğüslerinin boyutundan şikayetçi olduğu için estetik operasyon yaptırdığını ifade eden DeFord, aylardır tanımlamayan semptomlar gösterdiği için devamlı olarak hastanenin yolunu tutuyordu. Son çare olarak bir doktorun önerisiyle göğüs implantlarını çıkarttırdığını anlatan DeFord, yaşadığı sorunların bittiğini ifade etti.

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MİLYONLAR İZLEDİ

kapak estetik

TikTok hesabından 3.7 milyon izlenmeye ulaşan gönderisinde DeFord, bir plastik poşetin içinden göğüs implantlarını çıkartrak şeffaf küreleri kameraya doğru tuttu. O sırada implantlarına dair konuşan DeFord, “Şuna bakın. Bu bir insanın vücuduna giriyor. Kalıbını görüyorsunuz. Kadınların bu şeylerle komplikasyon yaşamasına şaşırmamalı” dedi.

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Göğüs implantlarını çıkarttırdığı için mutlu olduğunu ifade eden DeFord, “Göğüslerimi aldırdığım için şükrediyorum. Kadınlar, herhangi bir semptomdan muzdaripseniz kesinlikle estetik operasyonlarınıza bir göz atın” diye konuştu.

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