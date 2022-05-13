Çift vajinalı kadın merak edilen soruları yanıtladı! “İki farklı erkekten aynı anda hamile kalabilirim”

‘The Lady Leanne’ kullanıcı adıyla bir TikTok videosu paylaşan Leanne, çift vajinasıyla yaşadığı deneyimi anlattı. 300 binden fazla izlenmeye ulaşan Leanne gönderisinde, her şeyin iki katıyla yaşamanın yarattığı histen söz etti. Hayranlarının merak ettiği soruları cevaplayan Leanne, “Bedenim garip bir şekilde aklınızı başınızdan alacak. Aslında fazladan vücut parçalarıyla doğdum, iki vajina, iki rahim ve iki rahim ağzıyla doğdum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRDI

İki üreme organına sahip olduğunu açıklamasıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Leanne, “İki adet dönemi görüyorum. Genellikle aynı zamana denk geliyorlar. Ancak kadınların yaptığı bir şeyi benim en az iki kez yapmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Doktorların gebelik için riskli olduğunu ifade etmesinden sonra teknik olarak her bebeğin farklı rahimlerde taşınmasıyla aynı anda iki farklı adamdan hamile kalabileceğini açıklayan Leanne, iki vajinasının tam olarak nasıl göründüğünü soran takipçilerine de cevap verdi. Leanne vajinasının dışarıdan normal göründüğünü ancak ortada bir septum bulunduğunu ve bunun birbirinden ayrılan iki tünele işaret ettiğini söyledi.



