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Çift vajinalı kadın merak edilen soruları yanıtladı! “İki farklı erkekten aynı anda hamile kalabilirim”

13.05.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arizona’da yaşayan Leanne isimli bir kadın iki rahim ve iki serviks geliştirmesine yol açabilecek bir durum olan uterus didelfisini ile doğdu. Nadir bir hastalıkla dünyaya gelen Leanne, iki vajinayla yaşamanın detaylarını TikTok hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Takipçilerinin merak ettiği soruları cevaplayan Leanne, “İki vajina, iki rahim ve iki rahim ağzıyla doğdum. Herkes için inanılmaz bir durum” dedi.

Çift vajinalı kadın merak edilen soruları yanıtladı! “İki farklı erkekten aynı anda hamile kalabilirim”

‘The Lady Leanne’ kullanıcı adıyla bir TikTok videosu paylaşan Leanne, çift vajinasıyla yaşadığı deneyimi anlattı. 300 binden fazla izlenmeye ulaşan Leanne gönderisinde, her şeyin iki katıyla yaşamanın yarattığı histen söz etti. Hayranlarının merak ettiği soruları cevaplayan Leanne, “Bedenim garip bir şekilde aklınızı başınızdan alacak. Aslında fazladan vücut parçalarıyla doğdum, iki vajina, iki rahim ve iki rahim ağzıyla doğdum” diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRDI

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İki üreme organına sahip olduğunu açıklamasıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Leanne, “İki adet dönemi görüyorum. Genellikle aynı zamana denk geliyorlar. Ancak kadınların yaptığı bir şeyi benim en az iki kez yapmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Doktorların gebelik için riskli olduğunu ifade etmesinden sonra teknik olarak her bebeğin farklı rahimlerde taşınmasıyla aynı anda iki farklı adamdan hamile kalabileceğini açıklayan Leanne, iki vajinasının tam olarak nasıl göründüğünü soran takipçilerine de cevap verdi. Leanne vajinasının dışarıdan normal göründüğünü ancak ortada bir septum bulunduğunu ve bunun birbirinden ayrılan iki tünele işaret ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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