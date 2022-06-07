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Sosyal medya fenomeni ilginç elbisesiyle müjdeyi verdi! Görenler çıplak zannetti ama...

07.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Summer Rachel Warren, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi verdi. Bedenini tamamen saran bir elbise giyen Warren, ultrason taramasının deseninden oluşan kıyafetinde ikiz bebekleriyle takipçilerine poz verdi.

Sosyal medya fenomeni ilginç elbisesiyle müjdeyi verdi! Görenler çıplak zannetti ama...

Moda ve yaşam tarzı bloggerı olan Summer Rachel Warren sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Doğumuna sayılı zaman kala, 39 haftalık hamile olan Warren ilginç bir kıyafetle sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Ultrasyon görüntülerini anımsatan desenli elbisesiyle poz veren Warren, kıyafetindeki ikiz bebek detayı nedeniyle bebeklerinin ikiz olacağı yönündeki spekülasyonları başlattı.

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134 bin takipçisi bulunan Warren, daha öncesinde sosyal medyadan hamile karnını örtmesi ve bol kıyafetler giymesi gerektiğine yönelik yorumlara tepki göstermişti. Son olarak ultrason görüntülerini içeren bir kıyafet giyen Warren, cenin pozisyonunda iki bebekle hamile bir göbeğin ana hatlarını takipçilerine gösterdi.

Warren’ın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Warren’ın ikiz bebekleri olacağı konusunda hem fikir oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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