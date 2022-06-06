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Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, NBA oyuncusuyla randevusunu anlattı! “Yanında yedek bir kadın getirdi”

06.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, ismini açıklamadığı ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktığını ve işlerin beklediği gibi gitmediğini söyledi. NBA oyuncusunun bulaşacakları restorana başka bir kadınla geldiğini gören Rhoades, “Orayı anında terk ettim. Ayrılığımızın asıl nedeni bu değildi” dedi.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, NBA oyuncusuyla randevusunu anlattı! “Yanında yedek bir kadın getirdi”

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, bir süre önce New York asıllı bir basketbol oyuncusuyla flört ettiğini söyledi. Basketbolcunun ismini açıklamayan Rhoades, 3 Girls 1 Kitchen podcastinde randevusuna dair detayları paylaştı. 25 yaşındaki fenomen için buluşmaya gittiğinde karşısında başka bir kadının daha olduğunu ve yaşadığı durumun kendisini kötü hissettirdiğinden söz etti.

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“GERÇEKTEN SIKICIYDI”

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NBA oyuncusunun kendisiyle birlikte başka bir kadını daha randevuya davet etmesinin şaşırtıcı olmadığından söz eden Rhoades, “Beni davet eden adam diğer kızlardan birini de davet etti ve bu benim bir randevuya davet edildiğim yerde başıma ilk kez gelmiyor ve onlar da bir 'yedek seçenek' davet ediyorlar. Akşam yemeğinden ayrıldım ama bu yüzden değil. Kiminle konuştuğumu ya da ne kadar ünlü olup olmadığını umursamıyorum. Gerçekten sıkıcı bir kişiydi” dedi.

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