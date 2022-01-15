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Sosyal medya fenomeni Kactus Kutie’den şaşırtan açıklama! “İdrarımı satıyorum, biri onunla dondurma yaptı”

15.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Kactus Kutie, ilginç bir yöntemle para kazanıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kutie, sıvı altın olarak isimlendirdiğini idrarını küçük kavanozlara koyarak satıyor. Kavanoz başına 70 dolar (yaklaşık 947 TL) kazanan Kutie, hayranları için kendisinin tuvaletini yaparken videolarını çektiğini itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Kactus Kutie’den şaşırtan açıklama! “İdrarımı satıyorum, biri onunla dondurma yaptı”

Sosyal medyaya adım attıktan sonra idrarını satarak para kazanmaya başladığını ifade eden Kutie, çelikten bir mesanesi olduğunu ve bazı tuvalet videolarının 10 dakikaya kadar sürebildiğini itiraf etti. Hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlatan Kutie, “İlk videom bir dere kenarında tuvaletimi yaptığım anları gösteriyordu. Çok basit ve kısa bir videoydu ancak binlerce sipariş almama neden oldu. Şimdi idrarımı kavanozlara koyarak satıyorum” dedi.

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“ÖZEL VİDEOLAR ÜRETİYORUM”

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İlginç mesleğinden önce tam zamanlı fotoğrafçılık yaptığını dile getiren Kutie, yeni uğraşı sayesinde binlerce dolar kazanabildiğini itiraf etti. Müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda belirlenen diyet listelerini uyguladığını anlatan Kutie, “Hayranlarım istediğinde yapılış aşamasını gösteren özel videolar çekip satıyorum. Bu tür sahnelerden önce iki dev bardak çay ve mutlaka su içiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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