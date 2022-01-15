Sosyal medya fenomeni Kactus Kutie’den şaşırtan açıklama! “İdrarımı satıyorum, biri onunla dondurma yaptı”

Sosyal medyaya adım attıktan sonra idrarını satarak para kazanmaya başladığını ifade eden Kutie, çelikten bir mesanesi olduğunu ve bazı tuvalet videolarının 10 dakikaya kadar sürebildiğini itiraf etti. Hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlatan Kutie, “İlk videom bir dere kenarında tuvaletimi yaptığım anları gösteriyordu. Çok basit ve kısa bir videoydu ancak binlerce sipariş almama neden oldu. Şimdi idrarımı kavanozlara koyarak satıyorum” dedi.

“ÖZEL VİDEOLAR ÜRETİYORUM”

İlginç mesleğinden önce tam zamanlı fotoğrafçılık yaptığını dile getiren Kutie, yeni uğraşı sayesinde binlerce dolar kazanabildiğini itiraf etti. Müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda belirlenen diyet listelerini uyguladığını anlatan Kutie, “Hayranlarım istediğinde yapılış aşamasını gösteren özel videolar çekip satıyorum. Bu tür sahnelerden önce iki dev bardak çay ve mutlaka su içiyorum” diye konuştu.



