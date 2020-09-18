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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin (24), yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konularak hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

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3’ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.

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