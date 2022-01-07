Sosyal medya fenomeni Nelly London, beden pozitifliğini savunmak için göğüslerinin doğal halini gösterdi

Vücut pozitifliği savunucusu olan London, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek herkesin kendi kalıpları içinde güzel olduğunu söylüyor. Güzellik algısının üzerinde baskı yarattığı yıllarda sonuçları kötü olan birkaç estetik operasyon geçirdiğini söyleyen London, sosyal medya hesabındaki takipçilerine göğüslerindeki yara izlerini göstermek için bir gönderi yayınladı.

“GURUR DUYUYORUM”

İç çamaşırlı ve iç çamaşırı olmadan çekilen pozlarını paylaştığı gönderisine London, “Aslında şimdi yara izlerimi göstermekten büyük gurur duyuyorum. Bir sürü fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşıyorum. Çünkü bu benim için çok büyük bir yolculuk. Göğüslerimin doğal halini seviyorum ve onları bir daha değiştirmeyi asla düşünmüyorum” dedi.

Büyük, küçük, sarkık, asimetrik göğüs tanımlarını reddettiğini dile getiren London, “Göğüslerinden %100 memnun olan bir kişiyle henüz tanışmadım. Her zaman bir şekilde daha iyi olabileceklerini düşünüyorlar. Ancak doğal hali sizi yansıtıyor ve bu en iyi versiyonu” diye konuştu.

London, takipçilerini, her biri farklı olduğu için, şekli veya boyutu ne olursa olsun göğüslerini kucaklamaya çağırdı.Sosyal medyanın yarattığı kalıplar içinde insanların kendilerini sevme yolculuğundan uzaklaştığını dile giteren London, takipçilerine “Kendinizi sevin. Doğal halinizi kucaklayın” diyerek seslendi.



