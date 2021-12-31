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  4. Ünlü sunucu Alex Gray’in bikini üstünün kayışını kestiği anlar sosyal medyada viral oldu

Ünlü sunucu Alex Gray’in bikini üstünün kayışını kestiği anlar sosyal medyada viral oldu

31.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Alex Gray, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takipçilerinin beğenisini topladı. Elindeki makasla sihirbazlık gösterisi yapan Gray, önce bikinisinin iplerini kesti sonrasında ise herhangi bir kopukluk bulunmayan iplerin arasında hızlı bir hareketle makası geçirdi. Sihirbazlık numarası sırasında eğlenceli tavırlarıyla beğeni toplayan Gray, numarasının hilesini ise takipçilerine sordu.

Ünlü sunucu Alex Gray’in bikini üstünün kayışını kestiği anlar sosyal medyada viral oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Alex Gray, pembe bikini üstü ve kot şortuyla kameraların karşısına geçti. Elindeki makasla illüzyon şovu yapan Gray, bikini üzerindeyken iplerini kesti. Videoya bikinisinin üstünü tutarak başlayan Gray, “Bikini üstümü keseceğim” dedi. Makasla ipleri kestikten sonra endişeli bir surat ifadesiyle bikinisi tutan Gray, geri sayım yaparak ellerini bıraktı. Bikini üzeri ise tamamen sağlam görünüyordu. Gönderisinin son adımında Gray, bikini ipini kestiği makası bu sefer de sağlam olan iplere taktı. Video kısa süre sosyal medyada viral oldu.

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HAYRANLARI HİLEYİ ÇÖZDÜ

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Binlerce yorum ve beğeni toplayan gönderisine Gray’in takipçileri sihirbazlık hilesini çözdüklerini söyleyerek destekledi. Videonun eğlenceli olduğunu dile getiren kullanıcılar sihirbazlık numarasının detaylarını da yorumlarında anlattı. Bir kullanıcı, “Başka pembe bir ip aldını ve orijinal ipi kesmediniz. Yakından bakıldığında makasta bir klips olduğunu göreceksiniz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini
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