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  4. Sosyal medya fenomeni Nicole Angele, estetik işlemlerini savundu! “Sahte her zaman daha iyi”

Sosyal medya fenomeni Nicole Angele, estetik işlemlerini savundu! “Sahte her zaman daha iyi”

16.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Nicole Angele isimli bir kadın gençliğinden beri plastik cerrahiye yakın bir ilgi duyduğunu söyledi. Çocukluğundan beri Barbie bebeklere benzemek istediğini dile getiren kadın, bir dizi estetik operasyon geçirdi. Yeni görüntüsünü eleştirenlere karşı ise “Sahte her zaman daha iyi” diyerek estetik operasyonlarını savundu.

Sosyal medya fenomeni Nicole Angele, estetik işlemlerini savundu! “Sahte her zaman daha iyi”

Sosyal medya fenomeni Nicole Angele estetik operasyonları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Yaklaşık 18 yıl önce estetik operasyonlarına başladığını ifade eden Angele, görünüşünü tamamen değiştirdi. Üstelik estetik ameliyatları sırasında zevk aldığını dile getiren Angele, sahteliğin güzelliğini ortaya çıkarttığını ifade etti.

“DOLGULARIM OLMADAN YAŞAYAMAM”

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Defalarca kez göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan Angele, plastik cerrahi yolculuğun her anında iyi hissettiğini dile getirdi. Vücudunda dolgu olmadan yaşabileceğini düşünmediğini anlatan Angele, “Ben her zaman göğüslerin ve dudakların büyük bir hayranıydım ve sahtenin daha iyi olduğuna inandığım için plastik cerrahi istedim. Eski halimde mutlu değildim. ‘Kendinizden memnun değilseniz, kendinizi geliştirmelisiniz' inancına güçlü bir şekilde inanıyorum.” diye konuştu.

Sosyal medyadan sıklıkla olumsuz eleştiriler aldığını ve insanların estetik işlemleri nedeniyle onu yargıladığını anlatan Angele, “İnsanların ne düşündüğünü umursamıyorum. Çünkü bu tamamen benim hayatım. Gelecekte başka bir göğüs büyütme ameliyatı daha olur muyum bilmiyorum ama plastik olma yolculuğunu her zaman seveceğim.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
haci bu ne yav sigara değse buumm
yazık fenomen olacağım derken canından olacaksın
badanalı şişme bot gibisin be

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