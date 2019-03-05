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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a hayvanseverlerden tepki

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YAŞAM  | 05.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, erkek kedisiyle çiftleşsin diye mama ile kandırarak eve dişi kedi getirince hayvanseverlerin tepkisini aldı.

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın çektiği video, hayvanseverleri kızdırdı.

Videoda, mutfağının penceresine gelen bir kediyi mama ile kandırarak evine aldığını ve kendi kedisi ile çiftleşmeye zorladığını anlatan Toprak'a, tepki yağdı.

"NEYİN NAZI BU"

Nilay Toprak paylaştığı videoda "Mutfağımdaki camı açmamla kedi geldi. Bizim Yoldaş da miyavlamaya başladı. Ben de gittim yaş mama aldım. Yaş mamayı kediye doğru götürüp onu yavaş yavaş içeri aldım sonra camı kapattım. Evet birazcık vidan azabı çekiyorum. Dünden beri o perdenin arkasından çıkmadı. Zaten sokakta pek çok kediyle çiftleşiyorsun neyin nazı bu. Araştırdım bir kaç gün böyle tıslayacaklar ama eninde sonunda birlikte olacaklar. 3 gün-4 gün tutacağım onu." ifadelerini kullandı.

"KEDİM KISIR"

Nilay Toprak, aldığı tepkiler üzerine kedisinin kısır olduğunu dile getirdi. Kısır kedisini neden çiftleştirmeye çalıştığı ise merak konusu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
benide alsan evine keşke
benide al eve
banada birini bulsana ????
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