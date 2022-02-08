Sosyal medya fenomeni Sarah Harker, bikinili fotoğraflarının çalındığını söyledi! “Flört sitelerinde...”

Fitness fenomeni olan Sarah Harker, sosyal medya hesabı aracılığıyla fotoğraflarının çalınarak sahte profillerde kullanıldığını iddia etti. Sahte bir hesabın ekran görüntüsünü sosyal medyasında paylaşınca hayranlarından gelen mesajlar üzerine daha fazla sahte hesap ortaya çıktı. İlk başta konuya esprili bir şekilde yaklaştığını söyleyen Harker, sahte hesaplardan kişilerle iletişim kurulduğunu öğrendiğinde ise durumun riskini fark etti.

“BU DURUM SON DERECE RİSKLİ”

Bri flört sitesinde üyeliği bulunan arkadaşından gelen mesaj üzerine Harker, “Sahte profili gösteren bir mesaj aldığımda çok güldüm. Dürüst olmak gerekirse sadece yaşımı 38 olarak belirtmeleri canımı sıktı. Ama bu sahte profili sosyal medyamdan paylaşınca işler değişti. İnsanlar beni başka sitelerde gördüklerini söylemek için mesaj atmaya başladı. İnsanlar bu profillerin beni temsil ettiğine inanabileceğinden son derece tehlikeli. Aldığım bir mesaj sahte hesaplardan birinin randevu ayarlamaya çalıştığına yönelikti. İşte o zaman bu konudaki tüm mizahımı kaybettim” dedi.

Fotoğraflarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda felakate yol açabilecek sonuçlar doğuracağını ifade eden Harker, sahte hesapları temizlemek için elinden geldiğince mücadele ettiğini belirtti. Harker, kişilerin kimlik doğrulama ya da çeşitli güvenlik adımlarını geçmeden profil oluşturma izni almasının tehlikesinden söz ederek sahte hesapları bulunan sosyal medya uygulamalarıyla iletişime geçtiğini anlattı.



