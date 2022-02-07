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  4. Yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, doğum günü pozuyla hayranlarından beğeni topladı! Genç kızlara taş çıkarttı

Yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, doğum günü pozuyla hayranlarından beğeni topladı! Genç kızlara taş çıkarttı

07.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan ancak sonrasında kariyerinde yön değiştirerek yetişkin içerikli filmlerde rol alan Maitland Ward, doğum günü pozuyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Yetişkin film yıldızına dönüşen eski Disney oyuncusu doğum günü postunda gerçek yaşını takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yaşı sevenlerini şaşırttı.

Yetişkin film oyuncusu Maitland Ward, doğum günü pozuyla hayranlarından beğeni topladı! Genç kızlara taş çıkarttı

Disney filmlerinin aranılan isimlerinden biri olan Maitland Ward, 2019 yılında kariyerinde önemli bir adım atarak yetişkin film oyuncusu olmaya karar verdi. Oyunculuk kariyerindeki bu değişimden sonra OnlyFans hesabı açan ünlü isim diğer sosyal medya platformlarında da aktif olmaya başladı. Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan isim son olarak doğum gününü takipçileri ile kutladı.

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YAŞINA KİMSE İNANMADI

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Elindeki 4 ve 5 rakamlarından oluşan iki balonla objektiflere gülümseyen ünlü oyuncu gönderisine, “Bugün benim doğum günüm. 28 yaşından beri şu anda olduğum noktaya ulaşmayı hayal ettim. Şu anda 45 yaşıma geldiğimde hayal edebileceğimden çok daha fazla başarıya sahibim. Bunun için kendime ve mükemmel sevgi dolu hayran kitleme teşekkür ediyorum. Ama bunu okuyan ve zamanının geçtiğini düşünen herkes, sadece bana ve yolculuğuma bak ve her şeyin mümkün olduğunu bil” notunu ekledi.

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Ward’ın gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Hayranlarının büyük bölümü ünlü ismin 45 yaşında olduğuna inanmadığını ve çok daha genç gösterdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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