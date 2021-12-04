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Sosyal medya fenomeni Selay Yörük'ün taciz şikayeti İngilizce çeviriye takıldı

04.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sosyal medya fenomeni Selay Yörük, paylaşımlarına ısrarlı şekilde kalp ve gül emojisi ile birlikte İngilizce 'Nice ass' yazan A.İ.'den taciz gerekçesiyle şikayetçi oldu. İngilizce 'ass' kelimesinin Türkçe'de 'eşek' anlamına geldiği belirtilerek A.İ. hakkında takipsizlik kararı verildi. Avukat Alperen Çetinkaya, "Bu kelimenin en basit ve nazik anlamıyla Türkçede kalça anlamına geldiğini herkes bilir" dedi.

Sosyal medya fenomeni Selay Yörük'ün taciz şikayeti İngilizce çeviriye takıldı

Sosyal medya fenomeni ve dansçı Selay Yörük, paylaşımlarına ısrarlı olarak kalp ve gül atarak yorum gönderen, son olarak da İngilizce 'Nice ass' yazan A.İ. hakkında, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılığın karar yazısında, müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde şüpheli tarafından müvekkilinin Instagram hesabına gönderilen kalp işareti, nice ass (Güzel eşek), gül işareti, maşallah' ifadelerinin cinsel taciz, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını içerdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Şüphelinin eylemi değerlendirildiğinde cinsel taciz iddiası gündeme gelecek ise de olayda suç kastının varlığına dair yeterli emare görülemediği de karar yazısında belirtildi.

Açıklamada "Her konan gül işareti ya da her söylenen maşallah sözünün cinsel taciz amacı taşımayacağından suçun unsurları oluşmadığından şüpheli hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Selay Yörük ve avukatı Alperen Çetinkaya, savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen itiraz dilekçesinde, savcılığın çeviri hatası yaptığı ileri sürüldü. Dilekçede, dünyanın hiçbir yerinde 'Ass' kelimesinin eşek olarak kullanılmadığı, çünkü hakaret içeren bir kelime olduğu belirtildi.

"FOTOĞRAFTA EŞEK BİLE YOK"

Avukat Çetinkaya, karara itiraz ettiklerini belirterek, "En basit ve nazik anlamıyla bu kelime 'kalça' anlamına gelmektedir. Ancak savcılık makamı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verdi. Biz kararı okuduğumuzda çok şaşırdık, çünkü savcılık makamı bu sözü 'Güzel eşek' olarak çevirmiş" dedi. Çetinkaya" Bu kelimeyle ilgili Google üzerinden bir çeviri dahi yapsanız anlamının ne çıkacağı gayet ortada. Belki dördüncü derecede bunun anlamı eşek çıkabilir" dedi.

Alperen Çetinkaya "Topluma mal olmuş, şarkılarda dahi kalça anlamında kullanılan bir kelimenin cinsel taciz suçunu oluşturmaması gerçekten şaşkınlık verici, karara itiraz ettik. Üstelik fotoğrafta bir eşek de yok. Diyelim ki bunu bu şekilde çevirdik, o zaman da bu başka suçlara örnek teşkil eder" diye konuştu.


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