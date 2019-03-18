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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat oldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, safra kesesi ameliyatı oldu. Ünlü fenomen son durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat oldu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hastaneden paylaşımlar yaptı. Selin Ciğerci, ameliyat olduğunu ve durumun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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"TAKİPÇİLERİM DUA EDERSE ÇOK MUTLU OLURUM"
Ciğerci paylaşımına, "Uzun zamandır tedavi oluyordum sizlere asla belli etmek istemedim. Mide sıkıntılarım vardı. Safra kesemdenmiş ameliyat oldum ve safra kesemi bu sabah aldılar. Seven takipçilerim bana dua ederse çok mutlu olurum." notunu ekledi.

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selin ciğerci Selin Ciğerci ameliyat

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