Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat oldu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hastaneden paylaşımlar yaptı. Selin Ciğerci, ameliyat olduğunu ve durumun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.
"TAKİPÇİLERİM DUA EDERSE ÇOK MUTLU OLURUM"
Ciğerci paylaşımına, "Uzun zamandır tedavi oluyordum sizlere asla belli etmek istemedim. Mide sıkıntılarım vardı. Safra kesemdenmiş ameliyat oldum ve safra kesemi bu sabah aldılar. Seven takipçilerim bana dua ederse çok mutlu olurum." notunu ekledi.
CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...
Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar
Eve kahve sipariş ettiğini söyledi ortalık karıştı
Kars'ı bir de böyle görün!
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum