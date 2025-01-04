Sosyal medya fenomeni Tahlia Skaines'in düğünde tercih ettiği kıyafet sosyal medyada tartışma yarattı! 'Hem uygunsuz hem dekolteli'

Sosyal medya fenomeni Tahlia Skaines bir arkadaşının Bali'de gerçekleşen düğünü için beyaz renkli bir elbise tercih edince Instagram'da tartışma yarattı. Derin göğüs dekolteli uzun elbisesiyle poz veren fenomen isim gönderisine, "Aşkı kutlayan güzel bir gün" notunu eklemeyi ihmal etmedi. Kaçınılmaz olarak, Tahlia'nın tartışmalı renk tercihi nedeniyle kıyafet seçimini eleştiren kişilerle yorumlar yağdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ciddi misin? Bir kıyafet yönetmeliği olmasa bile, bu günün seninle ilgili olmadığını unuttun mu? Gelinle neredeyse aynı elbiseyi giydin. Biraz nezaket" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğün için hem uygunsuz hem de dekolteli. Neden bunu tercih ettiğini anlamadım?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Konseptin beyaz olduğunu unutmamak gerek" yorumunda bulundu.